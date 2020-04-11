اقتصاد

هيئة مكافحة الفساد: لجنة مواجهة فيروس كورونا لم تنفذ أعمالها على أرض الواقع .. والرئاسي لم يفصح عن آلية صرف الـ500 مليون دينار

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت لجنة الأزمة والطوارئ التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن أعمال اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لازالت لم تنفذ على أرض الواقع، كما أن المجلس الرئاسي لم يفصح عن آلية صرف الميزانية المخصصة للطوارئ والمقدرة بمبلغ 500 مليون دينار.

وقالت اللجنة في إيجازها الأسبوعي الصادر اليوم السبت إن كل أعمال اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لازالت لم تنفذ على أرض الواقع ولازالت قيد محاضر اجتماعات فقط، موضحة أن سبب ذلك هو عدم تسييل ميزانية الطوارئ المرصودة لها وفق قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مندوبيْ شركة الاتصالات القابضة وصندوق التضامن الاجتماعي تغيبا عن أغلب اجتماعات اللجنة العليا رغم أن المجلس الرئاسي كلف هاتين الجهتين بتوفير الاحتياجات الخاصة بتداعيات جائحة كورونا والتى تقرها اللجنة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالفساد فهى مكونة من اغبياء فاسدين يدعموا جلب مرتزقة ودواعش واتراك لقتال الجيش الوطنى كلكم فسافيس والله لا يحب كل خوان اثيم

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  • الهيئة اللوطية لمكافحة الفساد شعارها شيلنى واشيلك تدفع كام ونقول عليكم غير فاسدين على طريقة شكشك الاخوانى الحقير ابو ذمة استك

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