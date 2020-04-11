هيئة مكافحة الفساد: لجنة مواجهة فيروس كورونا لم تنفذ أعمالها على أرض الواقع .. والرئاسي لم يفصح عن آلية صرف الـ500 مليون دينار

كشفت لجنة الأزمة والطوارئ التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن أعمال اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لازالت لم تنفذ على أرض الواقع، كما أن المجلس الرئاسي لم يفصح عن آلية صرف الميزانية المخصصة للطوارئ والمقدرة بمبلغ 500 مليون دينار.



وقالت اللجنة في إيجازها الأسبوعي الصادر اليوم السبت إن كل أعمال اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لازالت لم تنفذ على أرض الواقع ولازالت قيد محاضر اجتماعات فقط، موضحة أن سبب ذلك هو عدم تسييل ميزانية الطوارئ المرصودة لها وفق قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020.



وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مندوبيْ شركة الاتصالات القابضة وصندوق التضامن الاجتماعي تغيبا عن أغلب اجتماعات اللجنة العليا رغم أن المجلس الرئاسي كلف هاتين الجهتين بتوفير الاحتياجات الخاصة بتداعيات جائحة كورونا والتى تقرها اللجنة.