معزب: تغيير محافط مصرف ليبيا المركزي لن يحدث إلا بتوافق “الدولة والنواب”

ذكر عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن مسألة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيله، لا يمكن أن تحدث، إلا بتوافق بين مجلسي الدولة والنواب.

وأوضح معزب، في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بقوله: “هذا الإجراء أصبح مستحيلا في الوضع الراهن، وأدى إلى الانقسام وتفكك مجلس إدارة المصرف بين الشرق والغرب”.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة، إن منطقة الغرب يوجدفيها محافظ المصرف وهو الصديق الكبير، وفي المنطق الشرقية، يوجد وكيله علي الحبري ومعه ثلاثة أعضاء.

وتابع معزب في تصريحه لـ “سبوتنيك”، أن الصديق الكبير يرغب في تعديل سعر صرف الدولار، ليوفر بيعه ما يستطيع به تغطية العجز في الميزانية، ليكون الصرف فقط على المواد الأساسية، أما المجلس الرئاسي يرغب في إبقاء سعر الصرف الحالي ويرى أن رفع السعر يؤدي للتضخم.

وختم عضو المجلس الأعلى للدولة بقوله: “وجهتي النظر لهما ما يدعمهما من قوى سياسية واقتصادية، وأن الوضع الاقتصادي الحالي مهدد، خاصة إذا استمر إغلاق حقول النفط، الأمر الذي سينعكس على الأسعار والموارد ويدفع نحو العجز عن دفع رواتب مليوني موظف”.

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