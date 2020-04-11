اقتصاد

معزب: تغيير محافط مصرف ليبيا المركزي لن يحدث إلا بتوافق “الدولة والنواب”

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن مسألة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيله، لا يمكن أن تحدث، إلا بتوافق بين مجلسي الدولة والنواب.

وأوضح معزب، في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بقوله: “هذا الإجراء أصبح مستحيلا في الوضع الراهن، وأدى إلى الانقسام وتفكك مجلس إدارة المصرف بين الشرق والغرب”.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة، إن منطقة الغرب يوجدفيها محافظ المصرف وهو الصديق الكبير، وفي المنطق الشرقية، يوجد وكيله علي الحبري ومعه ثلاثة أعضاء.

وتابع معزب في تصريحه لـ “سبوتنيك”، أن الصديق الكبير يرغب في تعديل سعر صرف الدولار، ليوفر بيعه ما يستطيع به تغطية العجز في الميزانية، ليكون الصرف فقط على المواد الأساسية، أما المجلس الرئاسي يرغب في إبقاء سعر الصرف الحالي ويرى أن رفع السعر يؤدي للتضخم.

وختم عضو المجلس الأعلى للدولة بقوله: “وجهتي النظر لهما ما يدعمهما من قوى سياسية واقتصادية، وأن الوضع الاقتصادي الحالي مهدد، خاصة إذا استمر إغلاق حقول النفط، الأمر الذي سينعكس على الأسعار والموارد ويدفع نحو العجز عن دفع رواتب مليوني موظف”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياحمار مجلس الدولة الاخوانى مات واندفن مع سيطرة الجيش الوطنى على 95% من الارض منها الموارد النفطية ولن تخصل المليشيات على اى دينار منها ومكانكم الطبيعى ياخوان السجون فانتم الان غرقى والمعتوه يستعد للرحيل بعد فشل اهم اهدافه بالمساومة على غاز المتوسط وبعد ايرينى سحب سفينة التنقيب الفاتح من شرق المتوسط الى اسطنبول لتذهب البحر الاسود فايامه القادمة سوداء بعد الكورونا ولا يتحمل اى عقوبات اقتصادية او تكلفة اابقاء فى ليبيا بعد نفاذ الاحتياطى واغلاق ابار النفط وعدم وجود اى حلول سياسية فى ظل الكورونا

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