البريقة تستعد لسدّ احتياجات الليبيين في رمضان

أطلقت شركة البريقة لتسويق النفط خطة جديدة تهدف بها لتوفير غاز الطهي للمواطنين عبر مراكز ونقاط التوزيع استعدادا لشهر رمضان وقالت البريقة إنَّ مبيعاتها اليومية تصل إلى 15ألف أسطوانة.

وأشارت الشركة المعنية بتسويق النفط إلى أن مجلس الإدارة سخر كل الإمكانات لتنفيذ خطتها وذلك لضمان رفع القدرة الإنتاجية لتعبئة الأسطوانات وتمريرها للسوق عبر مراكز التوزيع المعتمدة.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط قد أعلنت قبل أيام أن فرق المتابعة، قامت بجولة ميدانية الثلاثاء الماضي تهدف من خلالها لمراقبة نقاط التوزيع في محاولة منها لضبط الأسعار، موضحة أن الزيارات شملت مراكز التوزيع في “سيدي سليم وقرقارش والنوفليين”.

وأشارت البريقة في حسابها بموقع فيسبوك، وقتها إلى أن الجهود المبذولة ستحد من تسريب أسطوانات الغاز للسوق السوداء والقضاء على ظاهرة المضاربة بالأسعار.

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