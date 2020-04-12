“التجاري الوطني” يبدأ بقبول الاعتمادات ويحدد الشروط

أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الأحد عن بدء قبول طلبات الاعتمادات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة من إدارة المصرف والمتاحة للشركات والمؤسسات المشتركة.

وطالب التجاري الوطني بضرورة إرفاق شهادة إثبات السداد الضريبي على أن تكون حديثة، ومقيد بها سداد كافة الرسوم الضريبية إلى جانب شهادة إثبات سداد الاشتراكات الضمانية حديثة الإصدار.

وأوضح المصرف التجاري الوطني في إعلانه لأصحاب الشركات أن الشروط المقيدة تأتي تنفيذا لما ورد من توجيهات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن التقدم للحصول على الاعتمادات لتوريد السلع المقررة.

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