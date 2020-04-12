المجلس الأعلى للقضاء: إعلان حالة الطواريء يمنح هرم السلطة التنفيذية مشروعية استثنائية وأي إجراء يتجاوز تلك السلطة سيكون محل مساءلة

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار “محمد الحافي” في رسالة وجّهها اليوم الأحد إلى رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أن إعلان حالة الطواريء يمنح هرم السلطة التنفيذية مشروعية استثنائية تتيح له إصدار قرارات وإجراء تصرفات لا يملكها في الظروف العادية.



وقال المستشار “الحافي” في رسالته إنه على مؤسسات الدولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية القيام بكل ما من شأنه تعزيز وجود الدولة وعدم تعريضها للخطر بأي تصرف أو عمل قد لا يكون محل مساءلة في الظروف العادية، مشيرا إلى أن تجاوز السلطة التنفيذية باتخاذ أي إجراءات أو تصرفات لا تقتضيها حالة الضرورة ستكون محل مساءلة عقب انتهاء تلك الظروف.



وطالب “الحافي” بوقف التصعيد وتبادل التهم والارتقاء إلى مستوى الحدث والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج من الأزمة بما يحفظ الدولة وكيانها ويؤمن معيشة مواطنيها، مضيفا أن أسلوب الخطاب بين جهات الدولة السيادية يجب أن يتسم بالرقي وتقدير التراتبية لخلق الثقة في صناع القرار، وشعور طرفيْ الخطاب بالجدية والمسؤولية الكاملة، بحيث يوضح أن القصد من هذه المراسلات هو الحرص على مصلحة الوطن العليا.