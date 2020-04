الصين: بنسبة 99.9% النشاط الاقتصادي في بكين عاد لطبيعته

3007 شركات من إجمالي 3010 شركات فوق الحجم المحدد في بكين قد استأنفت عملها [العربية]

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الصينية، بكين، أن النشاط الاقتصادي في العاصمة عاد للعمل بشكل طبيعي في 99.9 بالمئة من المصانع الكبرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، عن “لي سو فانغ” نائبة مدير لجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، قولها إن 3007 شركات من إجمالي 3010 شركات فوق الحجم المحدد في بكين، قد استأنفت عملها الجمعة الماضي.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين ونصف الشهر من إعلان الصين عن تفشي فيروس “كورونا” على أراضيها وإعلان حالة الطوارى، قبل أن تبدأ السيطرة على الفيروس اعتبارا من مطلع مارس/ آذار الماضي.

وذكرت “لي”، أن ما عدده 4201 من أصل 4408 مبان تجارية رئيسية استأنفت العمل في العاصمة بكين، بنسبة بلغت 95.3 بالمئة من إجمالي المباني.

وزادت: “كذلك، تم استئناف العمل في 2130 مشروعا إنشائيا، مع عودة 338 ألف شخص إلى مواقع عملهم”.

وحتى صباح الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الصين 82 ألف حالة، توفي منها 3339، بينما تماثلت 57.4 ألف حالة للشفاء.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

