مساع جديدة لحل أزمة “إنتاج النفط”

أكدت مصادر عدة في “أوبك+” لوكالة رويترز اليوم الأحد، أن منظمة “أوبك” وحلفاءها سيعقدون اجتماعا افتراضيا مساء اليوم لإنهاء الاتفاق الذي لم يسرِ بشكل جيد قبل أيام بشأن الاتفاق العالمي من أجل تخفيض معروض النفط.

وكشفت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون الخميس الماضي عن خطط لخفض الإنتاج بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا أو 10 بالمائة، من أجل دعم الأسعار المتأثرة بجائحة انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع تقليص 5 ملايين برميل أخرى من قبل دول أخرى، فيما عطلت المكسيك الاتفاق النهائي حينما رفضت التخفيضات التي طلبت منها ووافقت على تخفيض بسيط بالحد الأدنى وهو ما عرقل الاتفاق بشكل جزئي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية