العملات الأجنبية تواصل الارتفاع أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، في السوق السوداء عبر تداولات الغرف على “واتس اب وفايبر” بسبب استمرار تنفيذ قرار الحظر كإجراء وقائي للحد من عدوى كورونا.

وتداول التجار الدولار عند الساعة 17.00 بـ5.02 دنانير مرتفعا 7 قروش مقارنة مع إغلاق أمس، كما ارتفع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالة وتم تداوله بـ5.22 دنانير، أما اليورو فقد صعد هو الآخر أمام الدينار مسجلا 5.45 دنانير، بينما بيع غرام الذهب كسر عيار 18 بـ190 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى فقد صعدت الليرة التركية قرشا واحدا وتم تداولها على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ74 قرشا، وصعد الدينار التونسي لليوم الثاني على التوالي وتم تداوله بين التجار بـ1.72 دينار.

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