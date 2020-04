اتفاق«تاريخي» لـ«أوبك+» وأسعار النفط ترتفع

ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب اتفاق “أوبك” وشركائها على خفض “تاريخي” للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.

وجرى تداول مزيج “برنت” عند مستوى 32.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:36 بتوقيت موسكو، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.78% إلى 23.62 دولار للبرميل.

وفيما أعلنت دول مجموعة “أوبك+”، بقيادة روسيا والسعودية، مساء الأحد عن “أكبر خفض للإنتاج في التاريخ”، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى أبريل 2022.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على “الأهمية الكبرى” للاتفاق. ورحبت كندا كذلك به، معتبرة أن الخفض المرتقب للإنتاج “خبر جيد”.

