اقتصاد

اتفاقية تعاون بين مصرف الساحل والصحراء و هيئة التعليم التقني و الفني لتصنيع مستلزمات قطاع الصحة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني “عادل زنداح” اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار و التجارة “أحمد عبد الهادي” لمناقشة الاتفاقية تنص على تنفيذ وتصنيع المعدات والمستلزمات التي يحتاجها قطاع الصحة لمكافحة كورونا .

و تتمثل المستلزمات في تصنيع واقي الوجه المستخدم من قبل الأطباء والأطقم الطبية لمجابهة هذا الوباء داخل الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا ، ومن بين بنود الاتفاق تتكفل الهيئة بتدريب عناصر من المصرف بمختلف فروعه المنتشرة في ليبيا ،.

و تنص الاتفاقية على سماح المصرف استخدام معامل وورش الهيئة التي تساعد المصرف في أداء عمله ، كما يستطيع طلاب الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني إجراء البحوث الميدانية والتدريب العملي بالمصرف سواء داخل فروعه في ليبيا أو بدول الساحل والصحراء.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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