الغرفة التجارية بنغازي تبحث تسهيل عمل شركات الاستيراد مع مراقبة الاقتصاد

بحث المسؤلون عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي مع مراقبة الاقتصاد بالمدينة تسهيل عمل شركات الاستيراد خاصة مع استمرار أزمة فيروس كورونا.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة آلية تذليل صعوبات استخراج إجراءات الشركات الموردة الإستيرادية مع تسهيل عمل شركات الاستيراد.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، بأن الاجتماع خلص إلى تذليل كافة الصعوبات التي من شأنها سرعة وزيادة حجم توريد السلع الغذائية الأساسية ومواد تشغيل المصانع إضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية.

وتسعى غرفة التجارة والصناعة والزراعة من خلال الإجراءات إلى تسهيل عملية استيراد القمح والأعلاف استعداداً لتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلبات المرحلة القادمة لضمان استقرار الوضع التجاري والاقتصادي بالمدينة.