خبير اقتصادي: التجار سيواجهون صعوبة في استيراد المواد الغذائية بأسعار منخفضة

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة علي المحجوب، إن التجار سيواجهون صعوبة في استيراد المواد الغذائية بأسعار منخفضة في ظل تأثير أزمة كورونا على السوق العالمي.

وأوضح المحجوب في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأن هناك بعض الدول يمكن للتجار من خلالها استيراد المواد الغذائية لكن انعدام المنافسة بسبب الوضع الاقتصادي الراهن سيشكل تحدي للتجار لإيجاد منتجات بأسعار منخفضة.

وأشار استاذ الاقتصاد إلى أن التجار سيبحثون على استيراد المواد الغذائية والمنتجات الأخرى لكن نتيجة تأخر حصولهم على الاعتمادات سيجعلهم عرضة لاستيراد المواد بأسعار مرتفعة.

ويعتقد المحجوب بأن إغلاق منظومة الاعتمادات المستندية من قبل المصرف المركزي في وقت قاتل ضيع الفرصة على الجميع لاستيراد البضائع والمنتجات التي تحتاجها البلاد وبأسعار جيدة.