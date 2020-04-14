اقتصاد

الحرس البلدي يصادر اسطوانات غاز الطهي بالحي الاسلامي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام صباح اليوم الثلاثاء أعضاء جهاز الحرس البلدي بمصادرة عدد من أسطونات غاز الطهي بالحي الإسلامي و قفل مستودعات القائمين برفع سعر الاسطونات .

و أوضح الجهاز بيانه أن على جميع المستودعات الالتزام والتقيد بالبيع بالسعر القانوني وعدم بيعه جملة واحدة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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