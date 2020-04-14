الحرس البلدي يصادر اسطوانات غاز الطهي بالحي الاسلامي

قام صباح اليوم الثلاثاء أعضاء جهاز الحرس البلدي بمصادرة عدد من أسطونات غاز الطهي بالحي الإسلامي و قفل مستودعات القائمين برفع سعر الاسطونات .
و أوضح الجهاز بيانه أن على جميع المستودعات الالتزام والتقيد بالبيع بالسعر القانوني وعدم بيعه جملة واحدة.
قام صباح اليوم الثلاثاء أعضاء جهاز الحرس البلدي بمصادرة عدد من أسطونات غاز الطهي بالحي الإسلامي و قفل مستودعات القائمين برفع سعر الاسطونات .
و أوضح الجهاز بيانه أن على جميع المستودعات الالتزام والتقيد بالبيع بالسعر القانوني وعدم بيعه جملة واحدة.
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