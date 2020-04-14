الحرس البلدي يصادر اسطوانات غاز الطهي بالحي الاسلامي

قام صباح اليوم الثلاثاء أعضاء جهاز الحرس البلدي بمصادرة عدد من أسطونات غاز الطهي بالحي الإسلامي و قفل مستودعات القائمين برفع سعر الاسطونات .

و أوضح الجهاز بيانه أن على جميع المستودعات الالتزام والتقيد بالبيع بالسعر القانوني وعدم بيعه جملة واحدة.