مصرف الصحارى يوفر سيولة نقدية لموظفي الاستخبارات

قالت إدارة مصرف الصحارى فرع عين زارة إنها توصلت لاتفاق مع إدارة الاستخبارات العسكرية بشأن تكليف خالد شختور بصفة مندوب عنها لإتمام إجراءات سحب الصكوك وتسليم الأموال لمستحقيها من العاملين في الاستخبارات.

وطلبت إدارة الفرع من كل الراغبين بإتمام عمليات السحب من موظفي إدارة الاستخبارات العسكرية، التواصل مع شختور موضحة أن سقف السحب للفرد 3000 دينار مشددة على ضرورة إرفاق صورة عن إثبات الهوية لضمان إتمام عمليات السحب.

وناشدت إدارة فرع عين زارة كل الجهات للتواصل معها ليتم التنسيق حول آلية إتمام الإجراءات المصرفية كإجراء احترازي لمنع حدوث ازدحام.

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