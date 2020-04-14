اقتصاد

مصرف الصحارى يوفر سيولة نقدية لموظفي الاستخبارات

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت إدارة مصرف الصحارى فرع عين زارة إنها توصلت لاتفاق مع إدارة الاستخبارات العسكرية بشأن تكليف خالد شختور بصفة مندوب عنها لإتمام إجراءات سحب الصكوك وتسليم الأموال لمستحقيها من العاملين في الاستخبارات.

وطلبت إدارة الفرع من كل الراغبين بإتمام عمليات السحب من موظفي إدارة الاستخبارات العسكرية، التواصل مع شختور موضحة أن سقف السحب للفرد 3000 دينار مشددة على ضرورة إرفاق صورة عن إثبات الهوية لضمان إتمام عمليات السحب.

وناشدت إدارة فرع عين زارة كل الجهات للتواصل معها ليتم التنسيق حول آلية إتمام الإجراءات المصرفية كإجراء احترازي لمنع حدوث ازدحام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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