أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.15 دينار
|5.14 دينار
|اليورو
|5.50 دينار
|5.42 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.30 دينار
|6.22 دينار
|الليرة التركية
|0.76 دينار
|0.68 دينار
|الدينار التونسي
|1.75 دينار
|1.67 دينار
|الجنية المصري
|0.33 دينار
|0.322 دينار
|الدينار الاردني
|7.10 دينار
|7.02 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك