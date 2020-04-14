مركزي بنغازي يقدم 3 الآلاف قناع خاص بالأطقم الطبية صنعت محليا

قال المصرف المركزي في بنغازى اليوم الثلاثاء، إنه قدم 3 الآف قناع خاص بالأطقم الطبية والطبية المساعدة صنعت محليا للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وأوضح المصرف في بيان، بأن الشحنة قدمت بالتعاون مع مؤسسة أبحاث لتكنولوجيا الأطراف الصناعية، حيث صنعت 600 قناع واقي “Face shield” خاصة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة كمرحلة أولى من إجمالي 3000 صنعت من قبل المؤسسة وبدعم من المصرف للجنة العليا لمكافحة كورونا.

وسلم المصرف الدفعة الأولى من الاقنعة الواقية والتي قامت المؤسسة بصناعتها في بنغازي للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، بحسب البيان.

ويأتي تقديم المساعدات والدعم من قبل المصرف المركزي تحت بند المسؤولية الاجتماعية للمصرف للمؤسسة اتجاه المجتمع وخاصة لمكافحة جانحة كورونا المستجد في البلاد.