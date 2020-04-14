صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع الناتج العالمي هذا العام بسبب كورونا

وكالات-العنوان

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تراجع الناتج العالمي بنسبة ثلاثة بالمئة، بسبب وباء كوفيد-19 مشيرًا إلى الوباء دفع بالاقتصاد العالمي في اتّجاه ركود عميق هذا العام.

وقال الصندوق إن بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5,8 بالمئة في 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 5,9 بالمئة، لكنه توقع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4,7 بالمئة.

وحذّر صندوق النقد الدولي من “وجود مخاطر كبيرة من نتيجة أسوأ” جراء “الضبابية الشديدة حيال مدى قوة التعافي”.