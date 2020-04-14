كم سيارة اشترى الليبيون في 2019؟

كشفت رابطة مُصنعي السيارات العالمية OICA عن انخفاض مبيعات السيارات العالمية في 2019 مقارنة بالعامين الماضيين، ففي 2019 تم بيع 64 مليون سيارة، وفي 2018 بيعت 69 مليون، وفي 2017 بيعت 71 مليون.

وتصدرت الصين قائمة الدول الأكثر مبيعًا للسيارات خلال عام 2019، حيث تمكنت من بيع 21 مليون وقرابة 500 ألف سيارة، وقد انخفضت مبيعاتها إلى قرابة مليوني سيارة مقارنة بعام 2018 والذي باعت فيه 23 مليون سيارة.

وحصدت السعودية مركز الصدارة في الدول العربية، ببيعها 456 ألف و111 سيارة خلال العام 2019، بينما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني وباعت 235 ألف سيارة.

من جانبها احتلت ليبيا المركز 13 على المستوى العربي و80 عالميًا من أصل 140 دولة شملتها الإحصائية، حيث وصلت مبيعاتها في 2019 إلى 16 ألف و100 سيارة.

وفي آخر 15 عامًا، كان عام 2011 الأكثر مبيعًا في ليبيا حيث باعت وسلمت 39 ألف سيارة، بينما كان 2017 الأقل بـ11 ألف سيارة، ومنذ عام 2005 وحتى 2019 باعت ليبيا 485 ألف و 700 سيارة.

أما المركز الثالث، فجاء من نصيب المغرب، بتسليمها 148 ألفًا، و354 سيارة خلال 2019، ورابعًا جاءت مصر بـ 126 ألفًا و 431 سيارة.

وحلت الجزائر في المركز الخامس في ترتيب الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال 2019، بإجمالي 118 ألفًا، و689 مركبة.

وعلى مستوى العالم احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني خلف الصين، حيث باعت 4 مليون و 715 ألف سيارة، وثالثًا اليابان بـ 4 مليون و309 ألف، رابعًا ألمانيا بـ 3 مليون و607 ألف وخامسًا الهند التي باعت 2 مليون و 962 ألف سيارة.

وفي المركز الأخير جاءت بوروندي 10 سيارات، ثم ليبيريا 69 سيارة، وفي المركز 138 فلسطين 109 سيارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية