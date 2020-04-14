شركة الكهرباء تبحث العجز المتوقع في إمدادات الوقود خلال الأيام القادمة

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء، إنها بحثت مع ممثلين عن وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط العجز المتوقع في إمدادات القود خلال الأيام القادمة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية بطرابلس، العجز المتوقع في إمدادات الوقود لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية، مع إعلان مؤسسة النفط عدم قدرتها على تلبية احتياجات محطات التوليد من الوقود الخفيف والثقيل نتيجة عدم تحصلها على المخصصات المالية للإيفاء بذلك.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن احتياجاتها من الوقود الخفيف والثقيل زادت بشكل مضاعف نتيجة إقفال صمام خط الغاز المغذي لمحطات التوليد في المنطقة الغربية.

شركة الكهرباء أشارت إلى إخلاء مسؤوليتها من حدوث عجز في إمدادات الوقود الذي سيؤدي إلى خروج وحدات التوليد مما سينتج عنه انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المدن والمناطق.