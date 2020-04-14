مصرف الواحة يُطلق “خدمة الزبائن عن بعد” مع استمرار أزمة كورونا

أعلنت إدارة مصرف الواحة التجاري اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة التواصل مع الزبائن عن بعد، مع استمرار أزمة فيروس كورونا.

وقال مصدر من الواحة لصحيفة صدى الاقتصادية، إنهم قاموا بتجهيز قسم خاص بخدمة الزبائن عن بعد للمساعدة في عملية التواصل بين المصرف والعملاء في الخارج دون اضطرارهم إلى الحضور شخصيًا تفاديًا للتجمعات البشرية.

وأضاف المصدر، بأن الخدمة الجديدة ستسهل على الزبائن الحصول على الخدمات والاستفسارات التي تخص الحسابات أو البطاقات، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها المصرف.

ويأمل القائمون على مصرف الواحة أن تساهم الخدمات الجديدة بمساعدة الزبائن في الحصول على المعلومات، والقليل من الإزدحام بمقرات المصرف خاصة في ظل الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على البلاد.

وأشار المصدر إلى أنه يمكن للزبائن التواصل والاستفسار عبر الأرقام والعناوين الموجودة بصفحة مصرف الواحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.