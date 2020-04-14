صنع الله: الاقتصاد الليبي يُسجل خسائر بقيمة 4 مليار دولار

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق القسري للعديد من المنشآت االنفطية تسبب في خسارة الدولة الليبية لأكثر من 4 مليار دولار من إيراداتها.

وأوضح صنع الله في بيان عبر موقع المؤسسة بـ”أن ليبيا خسرت 4 مليار دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية. وهو مبلغ كبير كان بالإمكان استثماره في قطاع الصحة وإعادة تشييد الطرقات وتحسين المدارس والنهوض بقطاع التعليم”.

وأضاف قائلا:” لقد تسبب اقفال النفط في خسارة الشعب الليبي لمبالغ ضخمة لا يمكن تعويضها. إن مناحي الحياة والبنى التحتية وجميع الليبيين، من رجال ونساء وأطفال، هم من سيتضرّر من هذه الخسارة الفادحة، بالإضافة إلى ما تكبدوه من معاناة نتيجة للاقفالات التي طالت المنشآت النفطية خلال السنوات الماضية؛ ولذا، أدعو كافّة المسؤولين عن هذه الإقفالات إلى التفكير مليا وبروح وطنية في التداعيات السلبية لتصرفاتهم غير المسؤولة على حياة المواطن الليبي ومستقبله وما يمكن أن تخلّفه هذه الأفعال من أضرار فادحة في حال استمرارها”.

وأشار صنع الله إلى أنه في حال تمكّنت المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عمليات الإنتاج، فقد تتمكن الدولة من وقف انهيار اقتصادها ومرافق حياتها وتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وفق البيان.