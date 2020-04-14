المحاسبة ينفي الإفراج عن مرتبات العاملين في القطاعات العامة المتوقفة

نفي مدير إدارة متابعة مرتبات الدولة بديوان المحاسبة بطرابلس محمد المغربي اليوم الثلاثاء، قيام الديوان بالإفراج عن مرتبات العاملين في القطاعات المختلفة المتوقفة.

وأوضح المغربي في تصريح صحفي بأن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة وأن الإفراجات المالية ستكون عبر اتفاق بين وزارتي العمل والمالية، مؤكدًا بأن الديوان أوقف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات فيما يمارس مهام الرقابة اللاحقة بموجب منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 10 لسنة 2018.

وأضاف بأن وزارة العمل والتأهيل تقوم بإستيفاء بيانات العاملين والتأكد من أوضاعهم الوظيفية وشغلهم للوظائف بحسب الملاك الوظيفي للجهة، فيما تقوم لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية بحصر العاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم والتأكد على شروط شغلهم للوظيفة وإحالتهم الي وزارة المالية التي تتولي مسؤولية الصرف.