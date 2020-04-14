أسعار النفط ترتفع مدعومة باتفاق أوبك بلس

ارتفعت أسعار النفط العالمية مع عودة التعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بالاتفاق الذي وافقت عليه دول مجموعة أوبك بلس يوم الأحد الماضي.

وصنف خبراء النفط هذا الصعود بالطفيف متوقعين أن يصل الارتفاع ذروته مع حلول الأول من مايو المقبل بالتزامن مع دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ بمقدار 10ملايين برميل يوميا الأمر الذي وصفه الخبراء بالتاريخي.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة أكثر من واحد في المئة لتسجل واحدا وثلاثين دولارا وواحد وتسعين سنتا للبرميل أما عقود الخام الأمريكي فقد سجلت ارتفاعا طفيفا محققة اثنين وعشرين دولارا واثنين وستين سنتا. للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط العالمية مع عودة التعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بالاتفاق الذي وافقت عليه دول مجموعة أوبك بلس يوم الأحد الماضي.

وصنف خبراء النفط هذا الصعود بالطفيف متوقعين أن يصل الارتفاع ذروته مع حلول الأول من مايو المقبل بالتزامن مع دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ بمقدار 10ملايين برميل يوميا الأمر الذي وصفه الخبراء بالتاريخي.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة أكثر من واحد في المئة لتسجل واحدا وثلاثين دولارا وواحد وتسعين سنتا للبرميل أما عقود الخام الأمريكي فقد سجلت ارتفاعا طفيفا محققة اثنين وعشرين دولارا واثنين وستين سنتا. للبرميل.

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