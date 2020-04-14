“الوطنية للنفط” تعيد تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج النفط

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بصفتها الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج النفط.

حيث تم تعيين “مسعود محمود” رئيساً لها، و”مصطفى هماد”عضو مجلس الإدارة للعمليات،”محمد فنتري” عضو مجلس الإدارة المالية والموارد البشرية، “فائز فائز”عضو مجلس الإدارة التصنيع والصيانة،”خالد عيد”عضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات.

كما تم تكليف؛ أشرف العبار، محمد الشاعري، أحمد البدري، لحضور وإتمام عملية التسليم والاستلام وتوثيقها بمحضر وإحالتها إلى رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله”.

