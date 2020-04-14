اقتصاد

اجتماع وزاري لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور نائبيه الأول والثاني “محمد بقي” و”فوزي العقاب”، مع رئيس مجلس النواب “حمودة سيالة” ونائبيه “جلال الشويهدي” و”محمد آدم لينو”، ووزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني ” الطاهر الجهيمي” ووزير الاقتصاد “علي العيساوي” ووزير المالية “فرج بومطاري”.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وتوفير السلع والمواد الأساسية في أسرع ما يمكن للسوق المحلي بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطن في ظل انتشار وباء كورونا، والمعالجات المقترحة لعلاج دعم الوقود وكيفية إيصال الدعم لمستحقيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك