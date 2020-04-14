اجتماع وزاري لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور نائبيه الأول والثاني “محمد بقي” و”فوزي العقاب”، مع رئيس مجلس النواب “حمودة سيالة” ونائبيه “جلال الشويهدي” و”محمد آدم لينو”، ووزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني ” الطاهر الجهيمي” ووزير الاقتصاد “علي العيساوي” ووزير المالية “فرج بومطاري”.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وتوفير السلع والمواد الأساسية في أسرع ما يمكن للسوق المحلي بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطن في ظل انتشار وباء كورونا، والمعالجات المقترحة لعلاج دعم الوقود وكيفية إيصال الدعم لمستحقيه.