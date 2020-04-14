مالطا تطالب الاتحاد الاوروبي بمساعدات لا تقل عن 100 مليون يورو لتفادي الازمة الإنسانية في ليبيا

قالت صحيفة” نيويورك تايمز ” الأمريكية نقلا عن الحكومة المالطية ان مالطا تطالب بلمساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو (110 مليون دولار) لتفادي كارثة إنسانية بين الأشخاص الفارين من ليبيا ، حيث يؤدي تصاعد العنف إلى تفاقم تأثير أزمة فيروس كورونا .

قال ” وزير خارجية مالطا “إيفاريست بارتولو ” إلى ممثل العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل محذرا من أن الوضع أصبح غير مستدام بعد أيام من إغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​موانئ أمام قوارب المهاجرين .

وقال بارتولو إن مالطا تطالب بمساعدات من الاتحاد الأوروبي لا تقل عن 100 مليون يورو من المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية والمعدات.

و أضاف قائلا ” إن التخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون أو التقليل منها على الأقل سيكون حافزا لهم على البقاء ، بدلا من المخاطرة بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط ​​في وقت الأزمات وخيارات الانقاد محدودة للغاية “.