بنغازي.. مساعٍ لتنظيم عمليات الاستيراد

عقد مدير مديرية الجمارك في مدينة بنغازي العميد أسامة الحمري اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة عبد المنعم السعيطي، بحضور المستشار العام الغرفة وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وتطرق الحمري إلى إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد وتنظيم دخولها عبر المنافذ بما فيها وضع آلية للشركات المستوردة للبضائع مع إمكانية وضع قاعدة بيانات لعمليات التصدير والاستيراد الأمر الذي سيعزز تنظيم السوق المحلية.

وكان مدير عام مصلحة الضرائب في بنغازي خالد النخاط، بحث أوجه التعاون المشترك مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة بنغازي عبد المنعم السعيطي خلال اجتماع مُطوّل عقد بمقر الضرائب عقد مطلع الأسبوع الجاري بحضور رئيس قسم الشركات عبد الحكيم الحاسي ومدير قسم الشركات وعدد من المسؤولين من الجهتين.

وناقش السعيطي ضرورة وضع آلية للعمل والتنسيق بين الطرفين لتسهيل أداء الشركات المعنية بتوريد المعدات الطبية والسلع الغذائية وضمان استخراج شهادات السداد الضريبي لفئة الشركات المعنية بالتوريد.

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