خبير اقتصادي : لا يمكن مراقبة أسعار السلع في الأسوق الليبية لأنه لا وجود لآلية أو جهة قادرة على ذلك

قال الجامعي بجامعة مصراتة والخبير الاقتصادي ” علي محجوب” أمس الاثنين في تصريح لقناة الأحرار رصدته صدى الاقتصادية، أنه يمكن أن يتجه التجار اليوم إلى دول بديلة لاستيراد السلع والأمر غير متوقف على الدول المصنعة فقط، مضيفاً أن قد تكون بعض الشركات محتفظة بالسلع لبيعها ولكن بأسعار مرتفعة.

وأضاف “محجوب” أنه لا يوجد مخزون استراتجي في ليبيا بمفهوم المخزون الاستراتيجي فالتجار من القطاع الخاص يقومون باستيراد ما يكفي شهرين أو 3 أشهر فقط.

وأشار أن الفساد يظهرعن طريق المحاباة في عملية فتح الاعتمادات لشركات دون أخرى، مضيفاً أن الرجوع إلى نظام الجمعيات الاستهلاكية وعودة صندوق موازنة الأسعار لتوريد السلع أمر غير ضروري إلا إذا رأت الدولة أهمية التدخل لتوفير سلع معينة لحفظ الأمن الغذائي ومنع احتكار التجار.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن مراقبة أسعار السلع في الأسوق الليبية، لأنه لا وجود لآلية أو جهة قادرة على ذلك.