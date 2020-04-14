“جهاز تنفيذ النهر الصناعي” يرحب بالجهود المبذولة لإعادة ضخ المياه للعاصمة طرابلس

رحب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الثلاثاء خلال بيان أصدره بالجهود التى تبذل من أجل استمرار تدفق المياه في هذه الظروف الاستثنائية والوضع الأمني والجهود التى تبذل من أجل مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا في بلادنا والعالم أجمع وفي ظل أحتياج المواطنين إلي المياه في الإجراءات الوقائية لإغراض النظافة والتعقيم.

وأوضح البيان أن الجهاز باشر في أعمال ضخ المياه وتشغيل منظومة الحساونة سهل الجفاره امنذ أمس الاثنين، مؤكداً ضرورة إبعاد تدفق المياه إلى المدن والقري والمناطق عن أية تدخلات أو مطالبات للحصول علي مكاسب شخصية عن طريق المساومات والإبتزاز.

كما حملت إدارة الجهاز كافة الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن هذه الإعتداءات مطالبةً تأمين وتوفير البيئة الملائمة للعمل والحفاظ علي أرواح العاملين بالجهاز المتواجدين في مواقع عملهم في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.

وقال الجهاز خلال بيانه أن أي تهاون في ذلك سيترتب عليه عواقب وخيمة ويؤدي إلي عدم قدرة الجهاز علي الإيفاء بالإلتزامات لتغطية الاحتياجات المائية للدولة.