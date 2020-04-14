“بلدية طرابلس المركز” تقدم مقترح للمجلس الرئاسي برصد 500 دينار لأصحاب الأنشطة الاقتصادية العاطلة في ظل حظر التجول

كشفت بلدية طرابلس المركز اليوم الثلاثاء أنها قامت بتقديم مقترح للمجلس الرئاسي برصد قيمة 500 دينار شهرياً كحد أدنى لأصحاب الأنشطة الإقتصادية الذين لا يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول.

وأوضحت البلدية خلال بيانها أنه بناءً على إحصائية مكتب تراخيص طرابلس المركز يقدر عدد الأنشطة الاقتصادية داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز 3 الآف ترخيص تتمثل في رخص تجارية، صالات مناسبات اجتماعية ورياضية، مهنية حرفية، صناعات خفيفة مختلفة، باعة متجولون.

وأشارت أنه يستثنى من ذلك شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والمختبرات الطبية حيث يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول، مشيرة أن القيمة الإجمالية تقدر بحوالي مليون ونصف دينار ليبي شهرياً.