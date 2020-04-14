الوطنية للنفط تعلن تسجيل خسائر جديدة و انخفاضاً كبيراً في الانتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن مستوى الإنتاج النفطي الحالي قد بلغ 80 ألف برميل في اليوم ، مضيفةً أن الانخفاض القسري في الانتاج سبب في خسائر مالية بلغت 4 مليار دولار .

و أدانت المؤسسة اغلاق عدد من المنشآت بشكل غير قانوني والدي تسبب في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفع المؤسسة لزيادة وارداتها من المحروقات حتّى تتمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين .

و أكدت أن معظم خزانات النفط والغاز قد أصبحت غير صالحة للاستخدام نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقتها.

و دعت الوطنية للنفط كافّة الأطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان تواصل الامدادات إلى الشعب الليبي.