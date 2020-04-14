صنع الله: ليبيا خسرت 4 مليار دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، أن ليبيا خسرت 4 مليار دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية، على حد قوله.

وقال صنع الله، بحسب ما نشرت المؤسسة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، إن خسارة 4 مليار دولار مبلغ كبير كان بالإمكان استثماره في قطاع الصحة، وإعادة تشييد الطرقات وتحسين المدارس والنهوض بقطاع التعليم.

وأضاف صنع الله، أن إقفال النفط تسبب في خسارة الشعب الليبي لمبالغ ضخمة لا يمكن تعويضها، مشيرا إلى أن مناحي الحياة والبنى التحتية وجميع الليبيين من رجال ونساء وأطفال، هم من سيتضرّرون من هذه الخسارة الفادحة، إضافة إلى المعاناة التي تكبدوها نتيجة للإقفالات التي طالت المنشآت النفطية خلال السنوات الماضية.

ودعا صنع الله، كافّة المسؤولين عن هذه الإقفالات إلى التفكير مليا وبروح وطنية في التداعيات السلبية لتصرفاتهم غير المسؤولة على حياة المواطن الليبي ومستقبله وما يمكن أن تخلّفه هذه الأفعال من أضرار فادحة في حال استمرارها، وفق قوله.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن المؤسسة إذا تمكّنت من استئناف عمليات الإنتاج، فقد تتمكن الدولة من وقف انهيار اقتصادها ومرافق حياتها وتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها وطننا العزيز.

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