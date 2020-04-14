ارتفاع جماعي للعملات الاجنبية لليوم الرابع على التوالي بالسوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من جديد مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في ختام التعاملات المسائية الثلاثاء.

وبلغت اخر قيمة للعملة الأميركية، 5.15 دينار، وقفز الدولار الامريكي بشكل مفاجئ مساء اليوم في ظل استمرار الصعوبات المرتبطة بمنظومة الاعتمادات وفتحها بشكل جزئي لأغراض معينة.

وصعدت قيمة حوالة تركيا للدولار الامريكي إلى 5.35 دينار، فيما سجلت سعر بطاقة ارباب الاسر 4.70 دينارا.

وحذر خبراء اقتصاد من أن وضع اَي قيود على استخدامات النقد الأجنبي عند السعر الرسمي مضاف إليه الضريبة ، سيدفع إلى ظهور السوق الموازي من جديد ، وستكون الفجوة بين سعر صرف الدينار مضاف إليه الضريبة ، وسعر الدينار في السوق الموازي كبيرة.

وفيما يلي ملخص لأخر الاسعار:

الدولار = 5.15 دينار

سعر كسر الذهب = 190 دينار عيار 18

اليورو= 5.50 دينار

الباوند = 6.30 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 5.35 دينار

ليرة= 0.76 دينار

الدينار التونسي= 1.75 دينار

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