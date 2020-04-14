الرئاسي يوافق مبدئياً على رفع الدعم عن المحروقات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت حكومة الوفاق الوطني موافقتها المبدئية على رفع الدعم عن المحروقات، بعد اجتماع لرئيس الحكومة فائز السراج ومجلس الوزراء .

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة، تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لبحث استكمال الإصلاحات الاقتصادية، من بينها رفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر، إضافة إلى الإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا البرنامج.

وبحسب المكتب الإعلامي للوفاق فقد جرت مناقشات مستفيضة حول الإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا التوجه، والبحث عن طرق للتخفيف من آثار المسار الجديد على المواطنين.

وتشمل حزمة الإجراءات المقترحة تفعيل علاوة العائلة، ومنحة الزوجة والأولاد، وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، إضافة إلى مزايا مالية لأهالي الشهداء، وفق مكتب إعلام الحكومة.

وأكد المكتب الإعلامي إحالة الموضوع إلى وزارة المالية لتقديم المشروع التنفيذي للقرار، بالتشاور مع المركز الوطني لدعم القرار ووزارات الاقتصاد، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والجهات التي لها علاقة.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أقر، في سبتمبر 2018، برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي والمجلس الأعلى للدولة، تضمّن تحديد سعر صرف العملة الأجنبية، والاستمرار في صرف منحة أرباب الأسر.

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