رئيس المؤسسة الليبية للاسثتمار يضع الخطة المعدة لمواجهة جائحة كورونا

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” إنه قد تم إعداد خطة عمل لدعم العمليات التشغيلية لاستثمارات المؤسسة، بمساندة خبراء ومستشارين دوليين وتم فيها التركيز على القطاعات (المالي، العقارات، الفنادق، النفط)، وذلك لضمان استمرارية متابعة هذا الاستثمارات أولاً بأول في ظل الظروف القائمة، وتقديم تقارير دورية بالخصوص.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن من ضمن خطة العمل إيجاد تواصل مستمر مع لجنة العقوبات الدولية بالأمم المتحدة للإحاطة والتنسيق في إطار نظام العقوبات المفروض على أصول المؤسسة.



وأضاف بالقول لذلك يتم وبشكل دوري ومستمر متابعة حركة محفظة الأسهم المستثمرة في أوروبا وأمريكية وتحليلها من خلال منظومات متخصصة ومرخصة للمؤسسة، حيث شهد هذا الأسبوع تحسن وتعافي ملحوظ للمحفظة عن الأسابيع الماضية حسب التقارير الواردة.



وكشف ” علي محمود ” أنه أيضا سيتم وبشكل يومي مراقبة الملاءة المالية للبنوك التي تحتفظ بودائع المؤسسة، ويتم تتبع أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية لها في ظل الظروف الحالية المتأثرة بجائحة فايروس كورونا.

وتابع: أنه من المتوقع أن تتأثر محفظة النفط والغاز ومحفظة العقارات والتي تشكل نسبة عالية من استثمارات المؤسسة لدرجة غير محددة من المخاطر، وذلك نتيجةً للتوقعات الاقتصادية السلبية، والحجر الصحي القائم، وجاري العمل على متابعة هذه الاستثمارات بشكل دوري، مشيراً أنه من ضمن خطة العمل المشار إليها إعداد استراتيجية تضمن استمرار وتنافسية الاستثمارات لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة فايروس كورونا.

كما اعتمدت المؤسسة الليبية للاستثمار فريق عمل مكون من مختلف الشركات التابعة للمؤسسة للعمل وفق الخطة الموضوعة.