محمود يكشف لـ218 خطة المؤسسة الليبية للاستثمار لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

كشف رئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود لقناة 218، أن المؤسسة أطلقت خطة عمل لدعم العمليات التشغيلية، لاستثمارات المؤسسة بمساندة مستشارين وخبراء دوليين، لمواجهة الوضع القائم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار محمود، في تصريحه الخاص، ان خطة العمل شملت إعداد إستراتيجية تضمن استمرار وتنافسية الاستثمارات الليبية كافة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار، أن المؤسسة استعانت بخبراء ومستشارين دوليين، لضمان متابعة الاستثمارات المالية والعقارية و الفندقية والنفطية عن طريق تقارير دورية تصلها بشكل منتظم.

وأكد علي محمود، لـ218، أن المؤسسة على تواصل دائم بلجنة العقوبات الدولية، التابعة للامم المتحدة، للإحاطة والتنسيق في إطار نظام العقوبات المفروضة على أصول المؤسسة المختلفة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، أن المؤسسة تتابع بشكل دوري ومستمر، حركة محفظة الأسهم المستثمرة في قارة أوروبا وأمريكا اللذان يشهدان هذه الفترة على موجة كبيرة من انتشار فيروس كورونا.

وأكد علي محمود، في تصريحخ الخاص، على أن المؤسسة تعمل على تحليلها من خلال منظومات متخصصة ومرخصة لصالحها، مشيرا إلى تسجيل تعافي وتحسّن ملحوظ في هذه المناطق، في الأسبوع الحالي، بالمقارنة مع الفترة الماضية، وفقا للتقارير الواردة لمجلس الإدارة.

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى استمرار العمل على مراقبة الملاءات المالية للبنوك، التي تحتفظ بودائع المؤسسة، لمتابعة أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية وسط تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وتوقّع علي محمود، في تصريحه لـ218، تأثر محفظة النفط والغاز ومحفظة العقارات، والتي تشكّل نسبة عالية من استثمارات المؤسسة، لدرجة غير محددة من المخاطر، وذلك نتيجةً للتوقعات الاقتصادية السلبية التي يمر بها العالم إلى جانب تطبيق الحجر الصحي، في أغلب دول العالم، مؤكدا أن العمل مستمر على متابعة هذه الاستثمارات بشكل مستمر.

وختم رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، حديثه لـ218، أن مجلس الإدارة اعتمد فريق عمل، مكوّن من مختلف الشركات التابعة للمؤسسة، للعمل وفق الخطة الموضوعة، لضمان سير العمل والحدّ من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

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