“الوطنية للنفط” تكشف عن صادرات النفط اليومية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج اليومي للنفط في ليبيا تراجع إلى 80 ألف برميل مشيرة إلى أن الفاقد اليومي من الإنتاج بلغ 1.390 مليون برميل يوميا بينما سجلت الخسائر اليومية أكثر من 19مليون دينار فيما بلغ إجمالي الإنتاج المفقود منذ 17من يناير حتى الاثنين الماضي نحو 91مليون برميل يوميا.

وأشارت المؤسسة إلى ارتفاع نسبة الخسائر منذ 17من يناير الماضي وحتى أبريل الجاري إلى أكثر من 4 مليارات دولار، مضيفة خلال بيان أصدرته مساء الثلاثاء إلى أنها رفعت وارداتها من المحروقات بسبب تعطل الإمدادات إلى مصفاة الزاوية فضلا عن حدوث أضرار بمستودعات البريقة التي وصفتها المؤسسة بأنها غير صالحة للاستخدام نتيجة الأضرار التي لحقت بها إثر الاشتباكات جنوب طرابلس.

وأكدت مؤسسة النفط على استمرار إرسال ناقلات المحروقات وغاز الطهي إلى المدن الشرقية عبر ميناءي بنغازي وطبرق.

مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تزويد المنطقة الغربية يتم مباشرة عبر ميناء طرابلس إلا أن صعوبة نقل الوقود للمنطقة الجنوبية بسبب الوضع الأمني الصعب يتسبب في نقص الإمدادات في بعض المدن والمناطق.

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