اتفاق على تشكيل لجنة عليا لإنشاء إقليم اقتصادي بالجنوب

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السريتي، إنهم بحثوا مع عمداء البلديات في الجنوب إضافة إلى رجالة الأعمال، إنشاء إقليم اقتصادي في المنطقة.

وأوضح السريتي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بأن هناك اتفاق بين جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة على فكرة إنشاء إقليم اقتصادي في الجنوب.

وكانت الغرفة التجارية سبها وبالتعاون مع مصرف اليقين قاموا باجتماع تحضيري أمس الثلاثاء، خلص إلى تشكيل لجنة عليا للمشروع بمشاركة واسعة من المسؤلين وعمداء البلديات.

وعلى الرغم من وجود خطط وضعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإقامة أقاليم اقتصادية في البلاد، أشار السريتي إلى أن مشروع الإقليم الاقتصادي بالمنطقة يعتبر مبادرة منفصلة وخاصة بالجنوب ومرحباً في الوقت نفسه بالدعم المقدم من الدولة في المشروع.