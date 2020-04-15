اقتصاد

بلدي طبرق يمنع خروج البضائع من الميناء قبل تسعيرها

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مسؤول الإعلام بالمجلس البلدي طبرق صلاح معيوف، إن العميد فرج بوالخطابية أصدر قرارًا بمنع خروج مختلف البضائع من ميناء المدينة قبل وضع تسعيره مناسبتها لها.

وأوضح معيوف في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن القرار يأتي عقب اجتماع بين عميد البلدية وممثلين عن مراقبة الاقتصاد والحرس البلدي وميناء طبرق، إضافة إلى مجموعة من التجار.

ويحاول المجلس البلدي طبرق وضع تسعيرة مناسبة للبضائع التي وصلت مؤخرا عبر الميناء وخاصة الحبوب والشعير الذي أثر إرتفاع أسعارها على ثمن اللحوم والماشية، وفق مسؤول الإعلام في البلدية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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