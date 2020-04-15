أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 15 أبريل 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 15 أبريل 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.22 دينار
|5.21 دينار
|اليورو
|5.62 دينار
|5.54 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.43 دينار
|6.35 دينار
|الليرة التركية
|0.76 دينار
|0.68 دينار
|الدينار التونسي
|1.78 دينار
|1.70 دينار
|الجنية المصري
|0.33 دينار
|0.322 دينار
|الدينار الاردني
|7.28 دينار
|7.20 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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