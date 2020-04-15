استمرار انخفاضات أسعار النفط

واصلت أسعار الخام العالمية تراجعها رغم الاتفاق غير المسبوق بشأن تقليص إنتاج النفط بنحو ١٠٪.

وتم الاتفاق على تخفيض الإنتاج بنحو ٩.٧ مليون برميل يوميا خلال اجتماع لكبار المنتجين في أوبك وشركائها من خارج المنظمة والمعتزم تطبيقه في شهر مايو المقبل، كما ستخفض الولايات المتحدة ودول أخرى الإنتاج ليصل إجمالي التخفيضات لحوالي 19.5 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.

وسجلت أسعار القياس العالمي برنت ٢٩.٩٤ دولارا للبرميل في جلسة افتتاح يوم الثلاثاء فيما سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ٢٠.٥٢ دولارا للبرميل.

وفي السياق ذاته قال محللون ومسؤولون تنفيذيون في القطاع إنه مهما بلغت الأرقام فإنها لن تكون كافية لمضاهاة انكماش الطلب العالمي بنحو الثلث بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث ما زالت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50 % منذ بداية العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية