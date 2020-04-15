اقتصاد

خسائر الخطوط الصينية تفوق 4 مليارات دولار

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت هيئة تنظيم الملاحة الجوية اليوم الأربعاء أن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية في الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٠ بنحو 33 مليارا و62 مليون يوان، أي ما يعادل 4 مليارات و800 مليون دولار عقب تراجع الطلب على السفر جراء انتشار جائحة كوفيد-19.

وفي السياق ذاته أكد مسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية أن العدد الإجمالي للمسافرين قد تراجع بنسبة 71.7٪ مقارنة بعام ٢٠١٩ مشيرا إلى أن المعيار انخفض بمقدار 53.9٪ في الربع الأول من العام الجاري

وكانت الخطوط الجوية الصينية قد عانت في فبراير الماضي من خسائر قياسية بلغت 20 مليارا و96 مليون يوان وذلك بعد أن فرضت السلطات الصينية حالة من العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار الجهود للحد من تفشي فيروس كورونا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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