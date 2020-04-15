أبرزها الصحة و المالية و الاقتصاد “صدى” تتحصل على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بقصور عدة جهات في مواجهة كورونا

كشف مصدر موثوق لصحيفة صدى الاقتصادية توجيه رسالة من قبل رئيس الهيئة “سليمان الشنطي” إلى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب و موافقته بتقرير مفصل عن أداء لجنة مكافحة كورونا و أداء وزارة الصحة .

تضمن التقرير وجود تأخر في اعداد و تجهيز أماكن الحجر الصحي ، لإيواء المسافرين العائدين كإجراء احترازي أثناء الفترة المقررة طبياً مما إضطر إلى اخلاء سبيل كافة الركاب الرحلات القادمة خلال الأيام الماضية بالشكف الظاهري بالمنافذ.

تضمن التقرير كذلك تأخر في استكمال و تجهيز غرف العزل الصحي حتى تاريخ 18 مارس ، بالإضافة إلى التأخر في توفير المستلزمات الطبية للعناصر الطبية بالمستشفيات ، و ضعف التنسيق بين إدارات وزارة الصحة في ظل عدم وجود لجنة طوارئ لضمان سرعة الأداء .

كما كشفت الرقابة وجود ضعف في ممارسة وزارة الحكم المحلي لدورها و غياب التنسيق و الإشراف من قبلها على الجهات التابعة بها خاصة البلديات و جهاز الحرس البلدي و شركة الخدمات العامة ، مع تكدس القمامة في أغلب المدن مما خلق بيئة جاذبة للجراثيم و يعيق حملات التعقيم .

التقرير تحدث كذلك عن اقتصار قيام هيئة السلامة الوطنية على اصدار بعض المخاطبات رغم الدور المحوري المناط بها في مواجهة الأوبئة و كافة أعمال ذات الطبيعة الطارئة مع غياب تنسيقها مع وزارة الداخلية ، و تأخر وزارة الخارجية كذلك في اتخاد الإجراءات الضرورية بشأن المواطنين العالقين في الدول الموبوئة سبب قي حدوث ارباك في منفذ رأس جدير ودخول المئات القادمين و عودتهم إلى بيوتهم دون إخضاعهم لحجر صحي .

تطرق التقرير التي تحصلت صدى حصرياً عليه إلى ارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية من خلال تحكم التجار و الموردين بالمخزون الاستراتيجي و غياب الجهات المسؤولة في ضبط الأسعار بدءاً من وزارة الاقتصاد انتهاءاً بالجهات الضبطية ، كذلك قيام وزارة المالية بإحالة المرتبات عن شهري يناير و فبراير للمصارف دون التنسيق لتحديد آلية تضمن صرف المرتبات دون حدوث ازدحام المواطنين .

كذلك عدم وجود خطة محكمة و متكاملة من قبل اللجنة العليا لمكافحة كورونا و ضعف أدائها الذي يوضح الافتقار في برنامج يضمن توفر المخزون الاستراتيجي للسلع و المواد الغذائية و طرق ايصالها للمواطنين بكل سهولة و يسر ، و عدم وضع برنامج واضح للمواطنين الليبين الموجودين بالخارج بين كيفية اقامتهم و حصرهم في حال عودتهم بعد التأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس مما يسبب في تكبدهم مصاريف باهضة في ظل عدم تحديد برنامج زمني .

كذلك عدم تحديد الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الجرحى المصابين في ساحة القتال و توريد العلاج المناسب لهم مع اقفال المنافذ البرية و الجوية ، وعدم قبول بعض الدول للمسافرين ، وعدم وضع حلول للمواطنين الذين يعملون لحساب أنفسهم تضمن لهم الحصول على ما يحتاجون له من غذاء و مواد أساسية ، خصوصاً بعد فرض حظر تجول وقفل عدد من الأنشطة .

و أفاد التقرير عن ربط اللجنة العليا للطوارئ و عدم تمكينها مباشرة بأداء مهامها ، و التأخر في دعم البلديات مع ضعف التنسيق بين المجالس البلدية و الجهات المالية الذي سبب في تأخر عدد من الإجراءات العملية لمواجهة كورونا مثل توفير مقار الحجر أو العزل .