اقتصاد

أبرزها الصحة و المالية و الاقتصاد “صدى” تتحصل على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بقصور عدة جهات في مواجهة كورونا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر موثوق لصحيفة صدى الاقتصادية توجيه رسالة من قبل رئيس الهيئة “سليمان الشنطي” إلى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب و موافقته بتقرير مفصل عن أداء لجنة مكافحة كورونا و أداء وزارة الصحة .

تضمن التقرير وجود تأخر في اعداد و تجهيز أماكن الحجر الصحي ، لإيواء المسافرين العائدين كإجراء احترازي أثناء الفترة المقررة طبياً مما إضطر إلى اخلاء سبيل كافة الركاب الرحلات القادمة خلال الأيام الماضية بالشكف الظاهري بالمنافذ.

تضمن التقرير كذلك تأخر في استكمال و تجهيز غرف العزل الصحي حتى تاريخ 18 مارس ، بالإضافة إلى التأخر في توفير المستلزمات الطبية للعناصر الطبية بالمستشفيات ، و ضعف التنسيق بين إدارات وزارة الصحة في ظل عدم وجود لجنة طوارئ لضمان سرعة الأداء .

كما كشفت الرقابة وجود ضعف في ممارسة وزارة الحكم المحلي لدورها و غياب التنسيق و الإشراف من قبلها على الجهات التابعة بها خاصة البلديات و جهاز الحرس البلدي و شركة الخدمات العامة ، مع تكدس القمامة في أغلب المدن مما خلق بيئة جاذبة للجراثيم و يعيق حملات التعقيم .

التقرير تحدث كذلك عن اقتصار قيام هيئة السلامة الوطنية على اصدار بعض المخاطبات رغم الدور المحوري المناط بها في مواجهة الأوبئة و كافة أعمال ذات الطبيعة الطارئة مع غياب تنسيقها مع وزارة الداخلية ، و تأخر وزارة الخارجية كذلك في اتخاد الإجراءات الضرورية بشأن المواطنين العالقين في الدول الموبوئة سبب قي حدوث ارباك في منفذ رأس جدير ودخول المئات القادمين و عودتهم إلى بيوتهم دون إخضاعهم لحجر صحي .

تطرق التقرير التي تحصلت صدى حصرياً عليه إلى ارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية من خلال تحكم التجار و الموردين بالمخزون الاستراتيجي و غياب الجهات المسؤولة في ضبط الأسعار بدءاً من وزارة الاقتصاد انتهاءاً بالجهات الضبطية ، كذلك قيام وزارة المالية بإحالة المرتبات عن شهري يناير و فبراير للمصارف دون التنسيق لتحديد آلية تضمن صرف المرتبات دون حدوث ازدحام المواطنين .

كذلك عدم وجود خطة محكمة و متكاملة من قبل اللجنة العليا لمكافحة كورونا و ضعف أدائها الذي يوضح الافتقار في برنامج يضمن توفر المخزون الاستراتيجي للسلع و المواد الغذائية و طرق ايصالها للمواطنين بكل سهولة و يسر ، و عدم وضع برنامج واضح للمواطنين الليبين الموجودين بالخارج بين كيفية اقامتهم و حصرهم في حال عودتهم بعد التأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس مما يسبب في تكبدهم مصاريف باهضة في ظل عدم تحديد برنامج زمني .

كذلك عدم تحديد الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الجرحى المصابين في ساحة القتال و توريد العلاج المناسب لهم مع اقفال المنافذ البرية و الجوية ، وعدم قبول بعض الدول للمسافرين ، وعدم وضع حلول للمواطنين الذين يعملون لحساب أنفسهم تضمن لهم الحصول على ما يحتاجون له من غذاء و مواد أساسية ، خصوصاً بعد فرض حظر تجول وقفل عدد من الأنشطة .

و أفاد التقرير عن ربط اللجنة العليا للطوارئ و عدم تمكينها مباشرة بأداء مهامها ، و التأخر في دعم البلديات مع ضعف التنسيق بين المجالس البلدية و الجهات المالية الذي سبب في تأخر عدد من الإجراءات العملية لمواجهة كورونا مثل توفير مقار الحجر أو العزل .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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