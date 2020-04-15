اقتصاد

حملة “احمي نفسك ومن حولك” تقدم مساعداتها لنزيلات مؤسسات الإصلاح والتأهيل

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قامت فرق تابعة لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين بإطلاق حملة تطوعية لمواجهة جائحة كورونا تحت شعار “احمي نفسك ومن حولك” لتقديم مساعداتها لنزيلات مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وقدمت المساعدات الدوائية والمستلزمات الوقائية لنزيلات سجن النساء في جميع فروع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بطرابلس ومصراته والجبل الغربي، وذلك عن طريق مكتب شؤون المرأة بجهاز الشرطة القضائية.

ونُظمت الحملة لتلبية المتطلبات وتقديم المساعدات وفق الاحتياجات في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها ليبيا، وفق المدير التنفيذي للمجلس الأستاذ العارف القاجيجي.

ومن المتوقع أن ستستهدف المراحل القادمة من الحملة دار العجزة والمسنيين وتجمعات النازحين وقسم الأورام بمستشفى طرابلس والمتطوعين فى المركز الوطنى للحماية من الأمراض.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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