“بلدية سوق الجمعة” تطالب المجلس الرئاسي بوضع حلول عاجلة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية

أصدر بلدية سوق الجمعة اليوم الأربعاء بياناً للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، لوضع حلول عاجلة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية التي تم إيقافها منذ إصدار قرار حظر التجول.

كما طالبت البلدية بتشكيل لجنة اقتصادية بشكل عاجل لتدرس إمكانية الحكومة في دعم هذه الفئات، مشيرة أنه وإذا لم تسنح الظروف إلى تشكيل هذه اللجنة فيجب النظر في هذه المشكلة بجميع الجوانب لأن هذه الأزمة لم تعد مشكلة صحية فقط ” وفقاً للبيان”.

وأشارت بلدية سوق الجمعة خلال بيانها أن البلديات منذ إقفال الميزانية للسنة الماضية، لم تستلم حتى الآن أي ميزانية، مما تسبب في عدم قدرتنا على الاستمرار في توفير دعم للآلاف الأسر النازحة.