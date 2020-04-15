أزمة اقتصادية خانقة تحاصر تونس

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن العجز المالي التونسي لعام 2020 الجاري سيرتفع بمقدار 1.5٪ ليصبح 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 2.8٪ كانت متوقعة سابقا.

وأشارت تونس إلى أن تداعيات انتشار جائحة وباء كورونا من المرجح أن يؤدي إلى عجز قدره مليار و400 مليون دولار في الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال العام الحالي الأمر الذي يهدد نحو 400 ألف وظيفة في البلاد وأضافت السلطات التونسية أنها تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بضمان لدعم سندات سيادية متوقعة في هذا العام .

وكان صندوق النقد قد توقع النسبة أعلاه منذ أيام منوها إلى أن الاقتصاد التونسي سيدخل في أسوأ ركود منذ 1956 وذلك بعد أن وافق الأسبوع الماضي بصرف قرض بقيمة 745 مليون دولار ضمن آلية عاجلة خصصها الصندوق لدعم الدول في مواجهة الأزمة الناتجة عن الجائحة وحتى تتخطى تونس آثار هذه الأزمة.

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