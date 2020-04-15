أعلى انخفاض لطلب النفط عالميا منذ ربع قرن

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بمعدل قياسي في 2020 مشيرة إلى أن حجم التراجع سيبلغ 9 ملايين و300 ألف برميل يوميا.

وأضافت الوكالة أن الطلب على الخام سيتراجع بمقدار 29 مليون برميل يوميا في شهر أبريل الجاري وهو مستوى لم يُسجل منذ ربع قرن، مؤكدة عدم وجود اتفاق ملائم قد يخفض الإمدادات بما يكفي لتعويض خسائر الطلب في الأجل القريب.

وعلى الرغم من الاتفاق غير المسبوق بشأن تقليص إنتاج النفط بنحو ١٠٪ بما يعادل ٩.٧ مليون برميل يوميا والذي اتفق عليه كبار المنتجين في أوبك وشركائها من خارج المنظمة؛ إلا أن أسعار الخام تواصل هبوطها.

وبحسب آراء محللين في القطاع النفطي فإن الأرقام مهما بلغت فلن تكون كافية لمضاهاة انكماش الطلب العالمي بنحو الثلث جراء انتشار فيروس كورونا، خصوصا أن الأسعار مازالت منخفضة بأكثر من 50 % منذ بداية العام.

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