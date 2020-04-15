تراجع الدينار في السوق السوداء.. والذهب يصعد

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار اليوم الأربعاء، في السوق السوداء الذي يتم التداول فيه عبر تطبيقات “فايبر وواتساب” بسبب الحجر الصحي.

وارتفع الدولار عند الساعة الـ4 من مساء اليوم بمقدار 17 قرشا مقارنة مع إغلاق الثلاثاء، وتم تداوله بـ5.22، فيما ارتفعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات إلى دبي وتركيا بمقدار 10 قروش وتم تداوله بـ5.55 دنانير.

وشملت حالة الارتفاع هذه اليورو الذي ارتفع بمقدار 16 قرشا، وتم تداوله مساء اليوم بـ5.62 دنانير، كما ارتفع غرام الذهب كسر عيار 18 بمقدار 3 دنانير وتم بيعه بـ188 دينارا.

وصعدت الليرة التركية بمقدار قرشين وتم تداولها بين التجار بـ76 قرشا لليرة، وارتفع الجنيه المصري بمقدار قرشين مسجلا 33 قرشا.

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