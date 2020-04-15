صرف مرتبات 17 جهة في مصراتة

أعلنت إدارة مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف في مدينة مصراتة، اليوم الأربعاء، إحالة مرتبات عاملين في 17 جهة مدرجة حساباتها في الفرع.

وبحسب إعلان نشرته إدارة الفرع عبر “فيسبوك”، فإن المرتبات المحالة البعض منها متأخرة من العام الماضي، وجزء منها يخص مرتبات يناير وفبراير ومارس 2020، وبلغت قيمة المسيل في حسابات مستحقيها 575 مليون دينار.

وشملت قائمة المرتبات المحالة للحسابات عدة جهات، منها العاملون في شركة الكهرباء ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، إلى جانب المعيدين والعاملين الأجانب، وأعضاء هيئة التدريس فيها، ومركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين، والأفراد العاملين في الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وضمت القائمة العاملين في مستشفى الخمس التعليمي، وأفراد مواقع الدفاع الجوي المرقب، والعاملين في جهاز تنفيذ وتطوير المناطق والمشروعات، والعاملين في مستشفى قصر أحمد القروي، وموظفي صندوق الضمان الاجتماعي، وجهات أخرى.

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