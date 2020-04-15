“الوطنية للنفط” تسلم شاحنة شفط مياه لبلدية مرادة

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط،أمس الثلاثاء بتسليم شاحنة شفط مياه من نوع AT190T38 4×2 لفائدة بلدية مرادة، وذلك بمقر شركة الشاحنات والحافلات المساهمة بتاجوراء.

وأوضحت المؤسسة خلال بيان لها بصفحتها الرسمية أن هذه الشاحنة المجهزة بخزان شفط آبار سوداء في حل المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي في البلدية.

وأشارت أن هذه الخطوة تندرج ضمن مبادرة الجار الطيب التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط وتنفذ من خلالها مشاريع خدمية وتنموية في المناطق القريبة من عملياتها.

وقال “مختار عبد الدائم” مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد أن تواصل المؤسسة تنفيذ مشاريع خدمية في كافة أرجاء ليبيا وخاصة في المناطق القريبة من عملياتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن؛ وسوف نستمر في التنسيق مع البلديات لتوفير احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.